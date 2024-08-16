Продавшего землю под Красноярском за 1 739 рублей чиновника отдадут под суд

Следствие установило, что в 2015 году глава администрации Есаульского сельсовета Березовского района вынес незаконное постановление о предоставлении жителю поселка Березовка земельного участка площадью 6 тысяч кв. метров при фактическом нахождении участка на землях лесного фонда и в водоохранной зоне реки Енисей. Тем самым обвиняемый предоставил возможность выкупа участка на льготных основаниях без проведения торгов в форме аукциона и по заниженной стоимости.