Продавшего землю под Красноярском за 1 739 рублей чиновника отдадут под суд

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Есаульского сельсовета Березовского района. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при передаче права собственности на земельный участок.
Следствие установило, что в 2015 году глава администрации Есаульского сельсовета Березовского района вынес незаконное постановление о предоставлении жителю поселка Березовка земельного участка площадью 6 тысяч кв. метров при фактическом нахождении участка на землях лесного фонда и в водоохранной зоне реки Енисей. Тем самым обвиняемый предоставил возможность выкупа участка на льготных основаниях без проведения торгов в форме аукциона и по заниженной стоимости.
В дальнейшем данный участок был передан в собственность всего за 1 739 рублей вместо 2 млн рублей, как должно было быть по рыночной стоимости.
В СК уточнили, что речь идет о базе отдыха «Эдем».
За махинации с землей экс-чиновнику грозит до 10 лет колонии.
Ранее сообщалось о том, что в Крансоярском крае возбудили уголовное дело после драки между подростками. Несовершеннолетние избили 16-летнего парня, пришедшего на разборку с винтовкой.