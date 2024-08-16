Хабаровский подросток оказался втянут в мошеннические махинации

Речь идет о 17-летнем молодом человеке, который ранее не имел проблем с законом и сейчас учится в колледже.
Парень заявил, что нашел «работу» через мессенджер и вел активную переписку с таинственным «работодателем», получая от него инструкции. Этот виртуальный мир оказался для него не только профессией, но и ловушкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Подозреваемый осознал свои ошибки и полностью компенсировал потерпевшей причиненный ущерб в ходе расследования. Ему назначена мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.