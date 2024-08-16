Новосибирского прапорщика приговорили к 7 годам колонии и лишили звания

Покусин получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и был лишен звания. Приговор был вынесен с учетом решения Новосибирского гарнизонного суда от 12 сентября 2023 года, по которому Покусин был осужден на 5,5 лет за дезертирство (ст. 338 УК РФ).