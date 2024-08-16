Новосибирского прапорщика приговорили к 7 годам колонии и лишили звания

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор офицеру Виктору Покусину за тайное сотрудничество с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ).
Покусин получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и был лишен звания. Приговор был вынесен с учетом решения Новосибирского гарнизонного суда от 12 сентября 2023 года, по которому Покусин был осужден на 5,5 лет за дезертирство (ст. 338 УК РФ).
По данным суда, офицер уклонялся от службы, скрываясь в Алтайском крае.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бывший мигрант не хотел ехать в военкомат из-за своего ВИЧ-статуса.