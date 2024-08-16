В Новосибирске директора турфирмы «Лайф Тревел» обвинили в мошенничестве

Сотрудники СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении директора турфиры «Лайф Тревел» Анастасии Прохоренковой о мошенничестве при продаже путёвок. Об этом в пятницу, 16 августа сообщили пресс-службы Следкома и прокуратуры региона.
По данным следствия, с 24 апреля по 2 июля 2024 года директор фирмы заключила соглашения на оказание услуг по предоставлению туристических путёвок в иностранные государства. Заказчики оплатили путёвки на сумму свыше 3 млн рублей, однако руководитель организации, введя в заблуждение клиентов, свои обязательства не выполнила..
При этом денежные средства в добровольном порядке Прохоренкова возвращать отказалась, распорядившись ими по своему усмотрению.
Сейчас фигурантка задержана следователями. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении неё меры пресечения.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура региона.