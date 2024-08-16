В Новосибирске директора турфирмы «Лайф Тревел» обвинили в мошенничестве

По данным следствия, с 24 апреля по 2 июля 2024 года директор фирмы заключила соглашения на оказание услуг по предоставлению туристических путёвок в иностранные государства. Заказчики оплатили путёвки на сумму свыше 3 млн рублей, однако руководитель организации, введя в заблуждение клиентов, свои обязательства не выполнила..