Новосибирец выпрыгнул с балкона во время ссоры с бывшей девушкой

Житель Новосибирска избил возлюбленную в ходе ссоры, а затем спрыгнул с балкона. Как сообщает Atas.info, 8 апреля мужчина приехал к своей бывшей девушке Виктории в гости и попытался восстановить отношения. После отказа бывший возлюбленный стал жестоко избивать Викторию. Улучив момент, девушка сумела закрыть гостя на балконе и выбежала на улицу, после чего мужчина выпрыгнул в окно. В деле разбираются правоохранители.
По данным издания, после отказа девушки в примирении мужчина некоторое время жестоко избивал Викторию, облил крепким алкоголем и грозился поджечь. Затем остановился и вышел на балкон выкурить сигарету, предложив Виктории присоединиться. Девушка же решила воспользоваться моментом и заперла бывшего возлюбленного на балконе. После того, как мужчина стал яростно выбивать дверь, Виктория в страхе выбежала на улицу и стала звонить в полицию. В этот момент гость выпрыгнул с балкона.
После обращения в полицию и фиксации побоев правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством).
Сейчас бывший возлюбленный угрожает Виктории, что направит в полицию встречное заявление, обвиняя девушку, что это она скинула его с балкона. Виктория ищет свидетелей и записи с камер наблюдения для доказательства своей невиновности.
Ранее сообщалось, что девушка погибла при падении из окна высотки, аналогичная трагедия случилась с маленьким ребенком.
Кирилл ВЫШЛОВ.