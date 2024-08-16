Новосибирец выпрыгнул с балкона во время ссоры с бывшей девушкой

По данным издания, после отказа девушки в примирении мужчина некоторое время жестоко избивал Викторию, облил крепким алкоголем и грозился поджечь. Затем остановился и вышел на балкон выкурить сигарету, предложив Виктории присоединиться. Девушка же решила воспользоваться моментом и заперла бывшего возлюбленного на балконе. После того, как мужчина стал яростно выбивать дверь, Виктория в страхе выбежала на улицу и стала звонить в полицию. В этот момент гость выпрыгнул с балкона.