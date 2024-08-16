После детской забавы, едва не лишился зрения: то что нашли врачи в глазу 11-летнего мальчика повергло их в шок

— Когда мы его очистили, более детальный осмотр показал, что это не просто соринка, а шип от растения, проткнувший все слои роговицы. Он не дошел до радужки совсем чуть-чуть. Можно сказать, пациенту повезло, что шип попал не в оптическую зону, а в парацентральную: это не привело к снижению остроты зрения, — рассказал врач офтальмолог Василий Шеметов.