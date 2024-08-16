После детской забавы, едва не лишился зрения: то что нашли врачи в глазу 11-летнего мальчика повергло их в шок

В первых числах августа 11-летний мальчик, проживающий в одном из районов Иркутской области, вместе со своим знакомым решил скоротать время и развлечься. Выбор школьников пал на игру в рыцарей. «Вооружившись» палками и прутьями, они начали поединок. Во время сражения мальчик случайно ударил соседского импровизированным оружием в глаз.
— Ребенок почувствовал, что в глазу стало что-то мешать, решили, что попала соринка. Офтальмолог районной больницы, осмотрев ребенка, подтвердил наличие инородного тела роговицы и направил его к нам для оказания экстренной медицинской помощи, — сообщили в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.
Последовав рекомендациям местного врача, мама с мальчиком приехали в Иркутск. Специалисты в Ивано-Матренинской больнице провели осмотр глаза ребенка. Оказалось, что место, куда попала предполагаемая соринка, уже покрылось слизью.
— Когда мы его очистили, более детальный осмотр показал, что это не просто соринка, а шип от растения, проткнувший все слои роговицы. Он не дошел до радужки совсем чуть-чуть. Можно сказать, пациенту повезло, что шип попал не в оптическую зону, а в парацентральную: это не привело к снижению остроты зрения, — рассказал врач офтальмолог Василий Шеметов.
Офтальмолог пояснил, что врачи, которые приняли за соринку шип, увидели только его основание. 11-летнему пациенту потребовалось срочное лечение. Медики удалили шип и загерметизировали оставшееся отверстие наложением роговичного шва. После чего мальчику вставили лечебную контактную линзу.
— Нам удалось избавить ребенка от осложнений после подобных вмешательств — это повышение или понижение давления, воспалительные реакции и так далее, — заключил Василий Шеметов.
От момента операции прошло уже шесть дней, и мальчик чувствует себя отлично. Врачи отмечают, что зрение вернулось и составляет 100%. Внутриглазное давление тоже пришло в норму.