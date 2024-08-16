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В Омской области чаще всего тонут пьяные люди

С начала купального сезона погибло 27 человек.

Источник: МЧС РФ

ГУ МЧС России по Омской области опубликовало статистку происшествий на воде. В ведомстве отметили, что ситуация до сих пор остаётся напряжённой.

С начала купального сезона в регионе на воде погибло 27 человек, из них четыре несовершеннолетних. Отмечается, что 14 человек утонули в местах, где купаться запрещено. По предварительным данным, 59% погибших — взрослые, которые купались пьяными.

Ранее мы сообщали, что сотрудниками полиции выявлено 248 административных правонарушений на воде. Чаще всего омичи выпивали на берегу водоёмов и купались в запрещённых местах.

МЧС