В Омской области чаще всего тонут пьяные люди

ГУ МЧС России по Омской области опубликовало статистку происшествий на воде. В ведомстве отметили, что ситуация до сих пор остаётся напряжённой.
С начала купального сезона в регионе на воде погибло 27 человек, из них четыре несовершеннолетних. Отмечается, что 14 человек утонули в местах, где купаться запрещено. По предварительным данным, 59% погибших — взрослые, которые купались пьяными.
Ранее мы сообщали, что сотрудниками полиции выявлено 248 административных правонарушений на воде. Чаще всего омичи выпивали на берегу водоёмов и купались в запрещённых местах.