Корова атаковала мужчину с девочкой в Сочи

Около девяти часов вечера корова спокойно гуляла без присмотра хозяев по проезжей части и неожиданно напала на мужчину с ребенком, который собирался перейти дорогу. Животное побежало на людей, мужчина пытался собой прикрыть ребенка, но от удара коровы рогами их двоих опрокинуло.