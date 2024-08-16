Корова атаковала мужчину с девочкой в Сочи

В селе Краевско-Армянском Хостинского района Сочи вечером от рогатого скота пострадал мужчина с девочкой. Видео (12+) заснял один из автолюбителей на регистратор, сообщает ИА KrasnodarMediа со ссылкой на Telegram (18+) Сочи онлайн.
Около девяти часов вечера корова спокойно гуляла без присмотра хозяев по проезжей части и неожиданно напала на мужчину с ребенком, который собирался перейти дорогу. Животное побежало на людей, мужчина пытался собой прикрыть ребенка, но от удара коровы рогами их двоих опрокинуло.
Ранее сообщали о похожем инциденте в Сочи, в котором женщина пострадала от крупнорогатого животного. В Мацесте бык, пасшийся у дороги, внезапно напал на женщину, забодав ее рогами. ЧП произошло на улице Измайловской в микрорайоне Мацеста.