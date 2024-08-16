Днем 15 августа ребенок вместе с отцом играл на детской площадке. Мальчик решил съехать с пластиковой горки, но во время спуска упал на землю. В результате получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Следователем проведен осмотр места происшествия. Установлено, что на игровом оборудовании отсутствовал один из элементов. Опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка.
В Могилеве трехлетний мальчик получил серьезные травмы при катании с горки
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве трехлетний мальчик получил серьезные травмы при катании с горки. Следователи проводят проверку. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Днем 15 августа ребенок вместе с отцом играл на детской площадке. Мальчик решил съехать с пластиковой горки, но во время спуска упал на землю. В результате получил телесные повреждения и был госпитализирован.