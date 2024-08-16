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В Краснодаре произошел крупный пожар на Гидрострое

В Краснодаре произошел крупный пожар. Данный инцидент случился минувшим вечером в мкр Гидростроителей.

Информация о происшествии на улице Парусной поступила диспетчеру экстренной службы в 19:35. Через 7 минут на место прибыли первые спасатели. Они выявили возгорание мусора очагами на общей площади 490 квадратных метров.

В 19:57 специалисты локализовали огонь. Спустя 7 минут было ликвидировано открытое горение. А к 20:10 пожарные устранили последствия произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

С пламенем боролись 10 сотрудников экстренной службы. Они задействовали 2 единицы техники.

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