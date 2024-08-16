В Краснодаре произошел крупный пожар на Гидрострое

Информация о происшествии на улице Парусной поступила диспетчеру экстренной службы в 19:35. Через 7 минут на место прибыли первые спасатели. Они выявили возгорание мусора очагами на общей площади 490 квадратных метров.



В 19:57 специалисты локализовали огонь. Спустя 7 минут было ликвидировано открытое горение. А к 20:10 пожарные устранили последствия произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.



С пламенем боролись 10 сотрудников экстренной службы. Они задействовали 2 единицы техники.