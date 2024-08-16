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В Приморье по вине водителя обрушился мост

Опора сооружения не выдержала вес грузовика.

Источник: Соцсети

В Приморье по вине водителя грузовика, который решил, что сможет проскочить, обрушился мост. На месте уже работают специалисты для обустройства проезда.

По словам очевидцев, случилось все в Шкотовском округе в районе села Новороссия. Грузовик принадлежит компании, которая занимается грейдированием дорог. Водитель решил проехать по мосту, у которого есть весовое ограничение в 10 тонн, в итоге опора под транспортом не выдержала и рухнула.

Как стало известно «КП» от источника, мост принадлежит администрации округа, уже начались работы по обустройству нового проезда. Специалисты делают трубчатый переезд, грузовик разгрузят и в ближайшее время уберут с моста.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за непогоды между селами Михайловка и Фурманово смыло мост.