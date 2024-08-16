В Приморье по вине водителя обрушился мост

По словам очевидцев, случилось все в Шкотовском округе в районе села Новороссия. Грузовик принадлежит компании, которая занимается грейдированием дорог. Водитель решил проехать по мосту, у которого есть весовое ограничение в 10 тонн, в итоге опора под транспортом не выдержала и рухнула.