Осколки снарядов ВСУ повредили городскую инфраструктуру Керчи

В результате падения осколков после ночной атаки ВСУ на Крым, разрушена крыша частного дома возле горы Митридат. Кроме того, разбит тротуар на улице Советской, дорожное покрытие повреждено, отмечают очевидцы. Возможно частичное нарушение целостности коммуникаций, так как из-под земли бьют струи воды, сообщают жители Керчи.