15 августа в 4.38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома в агрогородке Гайна Логойского района Минской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1955 года рождения, пенсионерка.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
В Логойском районе при пожаре в двухквартирном доме погибла пенсионерка
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе при пожаре в двухквартирном доме погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
15 августа в 4.38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома в агрогородке Гайна Логойского района Минской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1955 года рождения, пенсионерка.