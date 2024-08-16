В Логойском районе при пожаре в двухквартирном доме погибла пенсионерка

15 августа в 4.38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома в агрогородке Гайна Логойского района Минской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1955 года рождения, пенсионерка.



Причины пожара и гибели устанавливаются.