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В Логойском районе при пожаре в двухквартирном доме погибла пенсионерка

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе при пожаре в двухквартирном доме погибла пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Соцсети

15 августа в 4.38 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома в агрогородке Гайна Логойского района Минской области. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1955 года рождения, пенсионерка.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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