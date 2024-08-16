В Жлобинском районе при пожаре спасены 34,5 тонны ячменя

15 августа в 6.08 в МЧС поступило сообщение о пожаре в зерносушильном комплексе КЗСВ-30Г возле д. Бобовка Жлобинского района Гомельской области. В результате пожара уничтожены 0,5 т ячменя, повреждены 5 т ячменя, электропроводка и температурные датчики в сушильном бункере.



Работниками МЧС и хозяйства спасены 34,5 т зерна.



Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.