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В Жлобинском районе при пожаре спасены 34,5 тонны ячменя

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе при пожаре спасены 34,5 т ячменя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

15 августа в 6.08 в МЧС поступило сообщение о пожаре в зерносушильном комплексе КЗСВ-30Г возле д. Бобовка Жлобинского района Гомельской области. В результате пожара уничтожены 0,5 т ячменя, повреждены 5 т ячменя, электропроводка и температурные датчики в сушильном бункере.

Работниками МЧС и хозяйства спасены 34,5 т зерна.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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