На Южном Урале братоубийца получил 9 лет колонии

«Вступил в силу приговор Карталинского городского суда в отношении 50-летнего местного жителя, которым он признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре.
Судом установлено, что в марте 2024 года, мужчина, находясь у себя дома, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вызванных хищением у него денег его 62-летним братом, до смерти забил пожилого брата табуреткой по голове и грудной клетке.
Осужденный и его защитник с приговором суда не согласились, просили его отменить и оправдать мужчину в связи с невиновностью. Челябинским областным судом апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.