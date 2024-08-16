В Ивьевском районе сельчанин погиб от удара током

Житель одной из деревень Ивьевского района, 1970 года рождения, обнаружен сотрудниками милиции по месту жительства без признаков жизни. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалистов Лидского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.



Рядом с трупом обнаружено электрооборудование с явными признаками неисправностей.



Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. На ладонных поверхностях кистей мужчины судебные эксперты обнаружили характерные для поражения электрическим током «электрометки» — пораженные участки кожных покровов, через которые произошел вход электрического разряда.



По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от воздействия технического электричества.



Как отметили в управлении ГКСЭ, ежегодно фиксируются случаи смерти от технического поражения электричеством. Преимущественно трагедии случаются в быту. Судебные эксперты напомнили, что игнорирование строгого соблюдения техники безопасности и правил пользования электричеством может стать причиной несчастных случаев. Ни в коем случае нельзя касаться оголенных проводов, по которым идет электрический ток, использовать оборудование с изношенными шнурами, поврежденной изоляцией или сломанными штекерами. Нельзя проверять наличие электрического тока в приборах или проводах пальцами.