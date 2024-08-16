В Лидском районе в гараже местного жителя обнаружили учебную бомбу

В начале недели в гаражном кооперативе по ул. Гагарина в Березовке председатель заметил, что в одном из боксов открыта дверь. Он заглянул проверить, все ли в порядке. Осмотревшись, обнаружил подозрительный предмет. Как оказалось, это практическая авиационная бомба.



Правоохранители установили, что этим гаражом пользуется 38-летний местный житель. Он пояснил, что около года назад обнаружил предмет на улице вблизи кооператива и забрал себе, чтобы позже сдать на металлолом.



На место прибыла саперно-пиротехническая группа. Специалисты установили, что бомба учебная. Внутри нее был песок, а взрывателем оказался аналог большой петарды. Опасный предмет уничтожен.



Действиям гражданина будет дана правовая оценка.



В УВД напомнили, что при обнаружении боеприпасов или любого другого взрывоопасного предмета, необходимо незамедлительно набрать номер 102 и сообщить о находке. Предпринимать самостоятельно какие-либо меры не нужно, это может привести к неблагоприятным последствиям.



Категорически запрещается приближаться к взрывоопасным предметам, трогать и брать их в руки, а также перемещать самостоятельно, подчеркнули в УВД.