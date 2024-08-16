Самарец незаконно делал оружие

Промышленным районным судом г. Самары фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч.1 ст. 223 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно и штрафа в размере 20 тыс. рублей.