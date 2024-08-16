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Нижегородского школьника судили за шпаргалку на ЕГЭ

Выпускник пронес подсказку на экзамен по химии.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде судили школьника, который попытался воспользоваться шпаргалкой на ЕГЭ. Стремление сдать предмет без проблем обернулось большим скандалом.

Как сообщается на сайте Сормовского районного суда, эта история произошла 23 мая на выпускном экзамене в одной из местных школ. Учащийся незаметно пронес подсказку на испытание по химии, но педагоги заметили ее и удалили выпускника с экзамена.

На школьника составили административный протокол за умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников. 4 июля состоялся суд, однако судья ограничился устным замечанием в адрес нарушителя.

образование