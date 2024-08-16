Минобороны показало кадры поражения двух установок HIMARS в Сумской области

Отмечается, что по вскрытым позициям американских РСЗО были нанесены два ракетных удара. Это произошло в районе населенного пункта Мирополье. С этих установок велись обстрелы Курской области.
На кадрах видно, что происходят взрывы, детонация боекомплекта, после этого пожар и вылет реактивного снаряда.
В результате удара оказались уничтожены две пусковые установки, транспортно-заряжающая машина, два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов) к РСЗО.
Накануне российские войска «Искандером» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы курского приграничья. В результате удара была уничтожена пусковая установка, а также дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.