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Минобороны показало кадры поражения двух установок HIMARS в Сумской области

ВС России поразили две установки реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры в пятницу, 16 августа, показало Минобороны РФ.

Отмечается, что по вскрытым позициям американских РСЗО были нанесены два ракетных удара. Это произошло в районе населенного пункта Мирополье. С этих установок велись обстрелы Курской области.

На кадрах видно, что происходят взрывы, детонация боекомплекта, после этого пожар и вылет реактивного снаряда.

В результате удара оказались уничтожены две пусковые установки, транспортно-заряжающая машина, два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов) к РСЗО.

Накануне российские войска «Искандером» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы курского приграничья. В результате удара была уничтожена пусковая установка, а также дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.