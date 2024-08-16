Минобороны показало кадры поражения двух установок HIMARS в Сумской области

Накануне российские войска «Искандером» уничтожили в Сумской области пусковую установку HIMARS, из которой велись обстрелы курского приграничья. В результате удара была уничтожена пусковая установка, а также дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО.