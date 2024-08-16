366 тысяч рублей перевёл за месяц мошенникам житель Дзержинска

Финансовым консультантом представился незнакомец, позвонивший 58-летнему жителю Дзержинска. Он предложил заработать на инвестициях, и мужчине предложение понравилось.
В пресс-службе областного ГУ МВД рассказали, что мужчину убедили перевести денежные средства на указанный звонившим счет. В течение месяца он перевёл 366 тысяч рублей. После этого лжеконсультант перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
В полиции призвали, прежде чем переводить деньги, внимательно изучать инвестиционные предложения.