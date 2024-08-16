Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

366 тысяч рублей перевёл за месяц мошенникам житель Дзержинска

Мужчина хотел заработать на инвестициях.

Финансовым консультантом представился незнакомец, позвонивший 58-летнему жителю Дзержинска. Он предложил заработать на инвестициях, и мужчине предложение понравилось.

В пресс-службе областного ГУ МВД рассказали, что мужчину убедили перевести денежные средства на указанный звонившим счет. В течение месяца он перевёл 366 тысяч рублей. После этого лжеконсультант перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В полиции призвали, прежде чем переводить деньги, внимательно изучать инвестиционные предложения.