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За подделку справки о беременности осудили фельдшера в ВКО

Усть-Каменогорск. 16 августа. КазТАГ — За подделку справки о беременности и попытку избежать административного наказания осудили фельдшера в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«8 августа 2024 года суд признал К. виновной по предъявленным обвинениям и приговорил ее к одному году ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Прокуратурой Катон-Карагайского района ВКО выявлен факт подделки и использования официального документа — справки о беременности.

Сообщается, что жительница района, работая фельдшером у врача-гинеколога в районной больнице, изготовила фиктивную справку о собственной беременности.

По данным, этот документ она использовала в суде, чтобы избежать административного взыскания в виде ареста. Указывается, что по результатам прокурорской проверки было установлено, что предоставленная справка является поддельной.

«Судебный акт первой инстанции был изменен на основании ходатайства прокуратуры района, и К. была подвергнута административному аресту сроком на 20 суток. По факту изготовления и использования К. справки о беременности прокуратурой района начато досудебные расследования по частям 1 и 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан», — дополняется в сообщении.