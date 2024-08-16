За подделку справки о беременности осудили фельдшера в ВКО

«8 августа 2024 года суд признал К. виновной по предъявленным обвинениям и приговорил ее к одному году ограничения свободы», — говорится в сообщении.
Прокуратурой Катон-Карагайского района ВКО выявлен факт подделки и использования официального документа — справки о беременности.
Сообщается, что жительница района, работая фельдшером у врача-гинеколога в районной больнице, изготовила фиктивную справку о собственной беременности.
По данным, этот документ она использовала в суде, чтобы избежать административного взыскания в виде ареста. Указывается, что по результатам прокурорской проверки было установлено, что предоставленная справка является поддельной.
«Судебный акт первой инстанции был изменен на основании ходатайства прокуратуры района, и К. была подвергнута административному аресту сроком на 20 суток. По факту изготовления и использования К. справки о беременности прокуратурой района начато досудебные расследования по частям 1 и 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан», — дополняется в сообщении.