За подделку справки о беременности осудили фельдшера в ВКО

«Судебный акт первой инстанции был изменен на основании ходатайства прокуратуры района, и К. была подвергнута административному аресту сроком на 20 суток. По факту изготовления и использования К. справки о беременности прокуратурой района начато досудебные расследования по частям 1 и 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан», — дополняется в сообщении.