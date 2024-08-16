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Молодой тольяттинец отдал мошеннику 1,7 млн рублей

Молодой человек понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

В Тольятти молодому человеку 2005 г.р. посредством сотовой связи и одного из мессенджеров поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись сотрудником инвестиционной компании, пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты.

Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, потерпевший перевел аферисту более 1 700 000 ₽ после чего неизвестный перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.