Молодой тольяттинец отдал мошеннику 1,7 млн рублей

В Тольятти молодому человеку 2005 г.р. посредством сотовой связи и одного из мессенджеров поступило заманчивое предложение. Неизвестный, представившись сотрудником инвестиционной компании, пообещал ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты.