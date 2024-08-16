В Волгограде водитель «Рено» погиб в столкновении с микроавтобусом

Еще одна авария в дачном массиве произошла в 6 утра на Тракторном, в СНТ «Мичуринец». Известно, что за рулем «Шкоды Октавии» был человек, не имеющий водительских прав. Он не справился с управлением и слетел с дороги, иномарка перевернулась. И сам водитель, и его пассажирка попали в больницу.