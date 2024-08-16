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В Волгограде водитель «Рено» погиб в столкновении с микроавтобусом

Смертельное ДТП случилось на Менделеева.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде 15 августа смертельное ДТП произошло в Краснооктябрьском районе в 9.20. На улице Менделеева в районе автобусной остановки «Дачи2» столкнулись автомобили «Рено Сандеро» и «Форд Транзит». В полиции не уточняют, кто из автомобилистов нарушил правила. Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, водитель «Рено» скончался на месте еще до приезда «скорой».

Еще одна авария в дачном массиве произошла в 6 утра на Тракторном, в СНТ «Мичуринец». Известно, что за рулем «Шкоды Октавии» был человек, не имеющий водительских прав. Он не справился с управлением и слетел с дороги, иномарка перевернулась. И сам водитель, и его пассажирка попали в больницу.