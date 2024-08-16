В Приморье пропал свет

Медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме, заявили в правительстве Приморья. Позднее там сообщили, что свет уже восстановлен в Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, а также в Находке.