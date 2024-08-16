Экс-главу Кировского и Московского районов Сергея Миронова оставили в СИЗО

Напомним, экс-главу Миронова подозревают в мошенничестве и превышении полномочий. По версии следствия, он с 2020 года получал зарплату в администрации Кировского и Московского районов и в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани». Однако в муниципальном предприятии числился не он, а иные люди, которые отдавали зарплату ему. Мужчину свою вину не признал.