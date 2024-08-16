Экс-главу Кировского и Московского районов Сергея Миронова оставили в СИЗО

Экс-главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова оставили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.
Адвокаты Рамиль Ахметгалиев и Тимур Табакчи просили избрать для подсудимого более мягкую меру пресечения. Сам мужчина просил освободить его, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Он до сих пор передвигается на костылях.
Как отметил Миронов, за период содержания в СИЗО он дважды обращался за медпомощью из-за болей. Ему проводили обезболивание. По мнению прокуратуры, мера пресечения избрана законно. В связи с этим Миронова оставляют в СИЗО до 1 октября.
Напомним, экс-главу Миронова подозревают в мошенничестве и превышении полномочий. По версии следствия, он с 2020 года получал зарплату в администрации Кировского и Московского районов и в МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани». Однако в муниципальном предприятии числился не он, а иные люди, которые отдавали зарплату ему. Мужчину свою вину не признал.