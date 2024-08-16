В МЧС 15 августа в 8.08 поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в искусственном водоеме в д. Дягильно.
Спасатели извлекли из воды утонувшую гражданку 2004 года рождения, неработавшую.
Молодая женщина утонула в искусственном водоеме в Дзержинском районе
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе в искусственном водоеме утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
В МЧС 15 августа в 8.08 поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в искусственном водоеме в д. Дягильно.