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Молодая женщина утонула в искусственном водоеме в Дзержинском районе

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе в искусственном водоеме утонула женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС 15 августа в 8.08 поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в искусственном водоеме в д. Дягильно.

Спасатели извлекли из воды утонувшую гражданку 2004 года рождения, неработавшую.

несчастный случай