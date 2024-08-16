Автобус и три легковушки столкнулись в Хабаровске

Сегодня, в 15:49, в Хабаровске по улице Тихоокеанской в районе дома № 218/6 произошло крупное ДТП с участием четырех транспортных средств. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, водитель автобуса марки Yutong не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и столкнулся с Renault Kaptur. В результате удара Renault Kaptur врезался в Toyota Sprinter, который, в свою очередь, столкнулся с Toyota Rush.
«В результате происшествия пострадала женщина, пассажирка автобуса. Она получила травмы», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
Обстоятельства ДТП и причины, приведшие к цепной реакции столкновений, устанавливаются.