Мальчик отравился ацетоном в Экибастузе

«В ходе служебной поверки установлено, что помощник воспитателя детского сада, оставила бутылку с химической жидкостью в моечной. Несовершеннолетний взял бутылку, облился и сделал глоток. В настоящее время ведутся следственные действия. По их итогам будут приняты соответствующие меры», — прокомментировала руководитель отдела образования Экибастуза Лаура Дисюпова.