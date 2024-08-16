Мальчик отравился ацетоном в Экибастузе

«Пострадавший ребенок 2019 года рождения. Предварительный диагноз: отравление химическим веществом (ацетон). Доставлен в Экибастузскую городскую больницу», — сообщили на Павлодарской областной станции скорой медпомощи в пятницу.
По информации управления здравоохранения Павлодарской области, мальчика доставили в больницу из детского сада с с химическим ожогом ротовой полости и глотки средней степени. Его состояние оценивают как средней степени.
«В ходе служебной поверки установлено, что помощник воспитателя детского сада, оставила бутылку с химической жидкостью в моечной. Несовершеннолетний взял бутылку, облился и сделал глоток. В настоящее время ведутся следственные действия. По их итогам будут приняты соответствующие меры», — прокомментировала руководитель отдела образования Экибастуза Лаура Дисюпова.