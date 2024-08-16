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Минчанка приговорена к 13 годам колонии за убийство новорожденного, приговор вступил в силу

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка приговорена к 13 годам колонии за убийство новорожденного ребенка, приговор вступил в силу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Судебной коллегией по уголовным делам Минского областного суда 36-летняя жительница столицы, убившая своего новорожденного ребенка, осуждена к 13 годам лишения свободы.

Установлено, что женщина, узнав о своей беременности, в учреждение здравоохранения для постановки на учет не обратилась, искала способ избавиться от плода. Находясь у своих родителей в деревне в Несвижском районе, 19 августа 2023 года женщина самостоятельно родила сына. Желая скрыть сам факт рождения ребенка, задушила малыша и решила избавиться от тела.

Спустя 12 часов она была доставлена в районную больницу, где родился второй мертвый ребенок.

По выводам экспертов, женщина в период совершения преступления в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, связанной с родами, и в состоянии аффекта не находилась.

На протяжении всего производства по делу осужденная неоднократно меняла свои показания. В суде она пояснила, что умысла на убийство не имела, а причинила смерть своем сыну по неосторожности.

В апелляционной жалобе женщина просила переквалифицировать ее действия на ст.144 УК — причинение смерти по неосторожности.

Прокурор, участвовавший в заседании суда апелляционной инстанции, настаивал на доказанности вины, обоснованности приговора и справедливости назначенного обвиняемой наказания.

Апелляционная инстанция Верховного Суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.