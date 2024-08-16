В Приморье приостановили движение поездов

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Приморском крае приостановили движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщили в РЖД.
«В 10:15 (мск) на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру», — говорится в заявлении компании.
В РЖД добавили, что прорабатывают вместе с властями другие варианты перевозок и принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров.
В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона остались без электричества. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет.