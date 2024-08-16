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В Приморье приостановили движение поездов

В Приморье приостановили движение поездов из-за отсутствия электричества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Приморском крае приостановили движение поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения, сообщили в РЖД.

«В 10:15 (мск) на участках Кругликово — Находка (875 км) и Угловая — Владивосток (42 км) произошло отключение подстанций, питающих железнодорожную инфраструктуру», — говорится в заявлении компании.

В РЖД добавили, что прорабатывают вместе с властями другие варианты перевозок и принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров.

В пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона остались без электричества. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет.