Политолог Дмитрий Саймс прокомментировал обыски ФБР в его доме

В своем комментарии Саймс рассказал, что на данный момент не находится в США и был осведомлен «о какой-то активности» в доме, однако официального уведомления о проведении обыска он не получал.
Саймс также сообщил РИА «Новости», что не был в Соединенных Штатах Америки с 2022 года.
Об обыске меня никто заранее не уведомлял. Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью.
По информации портала Rappahannock News, агенты ФБР впервые прибыли к дому в округе Рапаханнок, штат Виргиния, утром во вторник, а затем вернулись в четверг утром (по местному времени). Проживающие по соседству рассказали изданию, что видели агентов, предположительно изымающих какие-то вещи. Территория поместья была огорожена лентой, и два агента у ворот подтвердили, что на месте работает ФБР. Согласно реестру округа Рапаханнок, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрел его в июле 2021 года за 1,63 млн долларов.
Саймс отметил, что его не информировали о том, что он может быть объектом расследования, и добавил, что намерен получить необходимую информацию, чтобы предпринять надлежащие действия.
Дмитрий Саймс родился в 1947 году в Москве и эмигрировал в США в 1973-м. В 2023 году он модерировал пленарную сессию с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ, в июне участвовал в закрытой встрече с главой государства после его выступления в МИД.
Нина Лютикова