Политолог Дмитрий Саймс прокомментировал обыски ФБР в его доме

По информации портала Rappahannock News, агенты ФБР впервые прибыли к дому в округе Рапаханнок, штат Виргиния, утром во вторник, а затем вернулись в четверг утром (по местному времени). Проживающие по соседству рассказали изданию, что видели агентов, предположительно изымающих какие-то вещи. Территория поместья была огорожена лентой, и два агента у ворот подтвердили, что на месте работает ФБР. Согласно реестру округа Рапаханнок, поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрел его в июле 2021 года за 1,63 млн долларов.