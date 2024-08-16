Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Слюдянского района незаконно присвоила более 230 тысяч рублей

Уголовное дело на бывшую главу Слюдянского района передали в суд.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело в отношении бывшей главы Маритуйского сельского поселения Слюдянского района передали в суд. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 47-летняя экс-руководитель незаконно присвоила суммарно более 230 тысяч рублей. Будучи должностным лицом она заключила поддельный договор на поставку и установку восьми интегрированных светильников. В прокуратуре Иркутской области пояснили, что стоимость за якобы монтаж и покупку осветительных приборов суммарно составила 236 тысяч рублей.

— Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. В результате ее противоправных действий существенно нарушены права и законные интересы граждан на комфортные условия проживания, а также причинен ущерб бюджету Маритуйского муниципального образования, — поделились правоохранители.

Расследованием уголовного дело по части 2 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), заведенного по материалам прокуратуры занимались в Следкоме. Теперь его рассмотрят в районном суде Слюдянки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что инженер из Иркутска отдал в руки псевдополицейских почти два миллиона рублей.