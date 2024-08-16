Экс-глава Слюдянского района незаконно присвоила более 230 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении бывшей главы Маритуйского сельского поселения Слюдянского района передали в суд. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 47-летняя экс-руководитель незаконно присвоила суммарно более 230 тысяч рублей. Будучи должностным лицом она заключила поддельный договор на поставку и установку восьми интегрированных светильников. В прокуратуре Иркутской области пояснили, что стоимость за якобы монтаж и покупку осветительных приборов суммарно составила 236 тысяч рублей.