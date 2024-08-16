Власти Пермского края заплатят более 3 млн рублей за смерть ребенка на площадке

По информации издания, игровая площадка считается муниципальной, а вот ворота — бесхозяйными. На балансе муниципалитета они не состояли. После смерти ребенка прокуратура вышла с проверкой и установила, что власти Александровска не обеспечили должный контроль за состоянием детской площадки, что привело в последствии к трагическому исходу.