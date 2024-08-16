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Власти Пермского края заплатят более 3 млн рублей за смерть ребенка на площадке

Мэрия Александровска и родители погибшего мальчика заключили мировой соглашение.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Александровска должна выплатить семье, погибшего на детской площадке ребенка, 3,4 миллиона рублей до 1 сентября 2024 года. Информацию об этом сообщили в URA.RU.

«Утверждено мировое соглашение между родителями мальчика и администрацией Александровского округа, согласно которому администрация приняла на себя обязанность выплатить им моральный вред в связи с гибелью малолетнего ребенка, расходы по погребению в общей сумме 3 400 000,00 рублей. Оплата должна быть произведена в срок не позднее 1 сентября 2024 года», — говорится в пояснительной записке.

Трагедия произошла 30 июля 2022 года на детской площадке «Солнышко» на улице Ленина, 8 в Александровске. На ребенка опрокинулись незакрепленные футбольные ворота. Мальчик умер от полученных травм до приезда скорой.

Родители ребенка обратились в суд в январе 2024 года, а в марте того же года заключили мировое соглашение.

По информации издания, игровая площадка считается муниципальной, а вот ворота — бесхозяйными. На балансе муниципалитета они не состояли. После смерти ребенка прокуратура вышла с проверкой и установила, что власти Александровска не обеспечили должный контроль за состоянием детской площадки, что привело в последствии к трагическому исходу.

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