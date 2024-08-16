В Воронежской области Nissan Almera влетел в магазин: водитель погиб

В Бутурлиновском районе автомобиль Nissan Almera под управлением 68-летнего водителя съехал с дороги и врезался в стену магазина. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 16 августа.
Авария произошла накануне, 15 августа, около 7:55 в рабочем поселке Нижний Кисляй, у дома № 8 в Аптечном переулке. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что 35-летняя жительница Белгородской области, управляя автомобилем Renault Duster, при перестроении столкнулась со скутером, за рулем которого сидел 24-летний мужчина. После столкновения автомобиль отбросило на ограждение лицея № 65 (Матросова, 2а).