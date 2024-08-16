В Воронежской области Nissan Almera влетел в магазин: водитель погиб

В Бутурлиновском районе автомобиль Nissan Almera под управлением 68-летнего водителя съехал с дороги и врезался в стену магазина. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 16 августа.