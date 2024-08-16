В регионе задержаны 11 подозреваемых в незаконном обороте янтаря

По данным следствия, ряд жителей региона объединились в преступное сообщество для добычи и сбыта янтаря как на территории Калининградской области, так и за ее пределами. В период с декабря 2022 года до момента пресечения преступной деятельности подозреваемые занимались нелегальной добычей янтаря со дна Балтийского моря, обработкой и реализацией готовых изделий из него.