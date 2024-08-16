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В регионе задержаны 11 подозреваемых в незаконном обороте янтаря

К деятельности преступной группы могут причастны и сотрудники правоохранительных органов.

В Калининградской области пресечена деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной добычей янтаря.

По данным следствия, ряд жителей региона объединились в преступное сообщество для добычи и сбыта янтаря как на территории Калининградской области, так и за ее пределами. В период с декабря 2022 года до момента пресечения преступной деятельности подозреваемые занимались нелегальной добычей янтаря со дна Балтийского моря, обработкой и реализацией готовых изделий из него.

В качестве подозреваемых задержано 11 жителей региона, все они допрошены. В отношении пятерых фигурантов по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении остальных фигурантов.

«По уголовному делу проведено свыше 20 обысков в жилых помещениях и зданиях в Калининграде, Светлогорске, Пионерском и Янтарном, которые использовали подозреваемые. Обнаружено и изъято свыше 1,5 тонн янтаря-сырца, более 30 изделий из янтаря, моторные лодки, прицепы, обрабатывающие станки, гидрокостюмы, оборудование для подводного плавания, буксировщик, помпы и заправочная станция для баллонов», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калининградской области.

Возможно, к преступной организации так же причастны должностные лица правоохранительных органов. Расследование продолжается.