В Волгодонске восемь жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара в подъезде

В Волгодонске при пожаре в подъезде многоэтажки эвакуировали восемь человек. Пострадавших не было, но лестничная клетка после случившегося потребовала капитальной уборки. Детали инцидента сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.