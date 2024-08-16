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В Волгодонске восемь жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара в подъезде

Пожар из-за неосторожного курения вспыхнул в одной из многоэтажек Волгодонска.
Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске при пожаре в подъезде многоэтажки эвакуировали восемь человек. Пострадавших не было, но лестничная клетка после случившегося потребовала капитальной уборки. Детали инцидента сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, все произошло 15 августа в доме на Ленина, 100. Предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного курения.

— Вызов поступил около 8:55, в 9:05 все потушили. Огнем было охвачено два квадратных метра. На месте работали девять человек, было задействовано три единицы техники, — рассказали в МЧС.

Напомним, ранее в двух территориях Ростовской области из-за непотушенных сигарет вспыхнули частный дом, хозпостройки и три гаража.

Спасатели просят жителей Дона не бросать где попало окурки и спички, а также хорошо их затушивать. Также следует обязательно пользоваться пепельницей.