Отключение электроэнергии в Приморском крае. Главное

По данным издания «Вести: Приморье» во Владивостоке без электричества остались более двух тысяч жилых домов. Сообщалось, что обесточены вышки сотовых операторов, и регион может остаться без мобильной связи.
Движение пригородных электропоездов в различных районах Приморского края временно приостановлено до полного ликвидации последствий аварии. Во Владивостоке вышли из строя светофоры, что создало трудности для пешеходов в пересечении дорог. Банки приостановили свою работу, в торговые центры невозможно попасть из-за охранных мер, а небольшие магазины остались закрытыми.
В РЖД объявили об остановке движения поездов в Приморье из-за отсутствия электроснабжения. Читатели DVHAB.ru сообщили о массовых отключениях света в Хабаровске, где из-за неработающих светофоров образовались пробки.
В региональном правительстве заявили, что на сетях ДРСК произошло отключение электроэнергии. Специалисты работают над восстановлением. В Находке электроснабжение уже восстановлено, а медучреждения в зоне отключения функционируют штатно. Запущена Партизанская ГРЭС, что должно ускорить процесс восстановления.
«Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока. Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Энергетики ДРСК готовы оперативно набрать нагрузку на линии ДРСК, как только будет подано напряжение на ВЛ-500 Приморская ГРЭС — Хехцир-2 МЭС Востока», — сообщили в Дальневосточной распределительной сетевой компании, отметив, что авария произошла не на сетях ДРСК.
В Министерстве энергетики Приморского края сообщили, что причиной отключения электроэнергии стала крупная авария на генерационных мощностях. В настоящее время проводятся работы по уточнению сроков восстановления электроснабжения.
Во Владивостоке также постепенно возобновляется подача электроэнергии, сообщило правительство региона.
Следует отметить, что в связи с приближающимся циклоном в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. С 19 августа ожидаются сильные дожди, в некоторых районах — очень интенсивные осадки, возможны грозы и порывы мощного ветра.
11 августа отключение электроэнергии произошло в Бурятии, последствия затронули 127 тыс. жителей. Причиной являлось срабатывание противоаварийной автоматики на ПС «Слюдянка». Электроснабжение было восстановлено в тот же день.
Нина Лютикова