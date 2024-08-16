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В Омской области на остановке обнаружили новый гроб

Он оказался пустым.

Источник: Комсомольская правда

В селе Верхние Уки Большеуковского района Омской области на остановке общественного транспорта очевидцами был замечен деревянный гроб. На вид абсолютно новый и пустой. Необычную находку засняли и выложили видео в соцсети.

Автор записи сообщает, что кадры сделаны прямо на остановке, рядом с которой никого не оказалось. Кадры вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

Неизвестно, кто оставил гроб и с какой целью, однако комментарии пользователей под видео изобилуют ироничными высказываниями.

Комментаторы группы «Омск Live» шутят, что это своеобразный символ транспортного сообщения: «Пока автобус дождешься, может пригодиться».

Один из комментаторов даже отметил: «Дракула поехал по дневным делам».

Еще омичи говорят, что гроб теперь станет удобным местом для ожидания автобуса и обсуждают, не стоит ли ему открыть собственный маршрут.