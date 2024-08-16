На 20 миллионов рублей обманула жительница Воронежа своих знакомых

Как оказалось, женщина убеждала своих знакомых в том, что она имеет большой опыт работы в банковской сфере и в инвестировании, и просила занять ей деньги под высокие проценты. В случае, если наличных денег у знакомых не было, она убеждала их брать кредиты, одновременно помогая оформить займы на выгодных условиях.
Убедить ей удалось как минимум четырех человек, у которых она заняла в общей сложности 20 миллионов рублей.
Однако через некоторое время женщина перестала выплачивать проценты, начала избегать общения, а затем скрылась. Потерпевшие обратились в полицию.
Сейчас подозреваемая задержана, на нее завели уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Давать показания она отказалась, вину не признает. Женщине выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось о 65-летней стартаперше из Воронежа, которая обманула своих знакомых на 3 миллиона рублей. Она убеждала приятельниц вложить деньги в ее перспективный бизнес-проект, обещая хорошую прибыль в будущем.