На 20 миллионов рублей обманула жительница Воронежа своих знакомых

Как оказалось, женщина убеждала своих знакомых в том, что она имеет большой опыт работы в банковской сфере и в инвестировании, и просила занять ей деньги под высокие проценты. В случае, если наличных денег у знакомых не было, она убеждала их брать кредиты, одновременно помогая оформить займы на выгодных условиях.