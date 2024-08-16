Япония сообщила МАГАТЭ об утечке 25 тонн радиоактивной воды

«МАГАТЭ проинформировано, что 9 августа 2024 года компания TEPCO обнаружила утечку воды на втором энергоблоке АЭС “Фукусима-1”, в результате которой из насосного отделения системы охлаждения отработавшего топлива и помещения теплообменника вытекло около 25 тонн воды», — заявили в организации.
Вода по канализационным системам попала в подвальные помещения. Об утечке воды в окружающую среду не сообщается.
Как ранее сообщил телеканал NHK со ссылкой на TEPCO, утечка 25 тонн воды, загрязненной радиоактивными материалами, произошла на втором энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1».