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Япония сообщила МАГАТЭ об утечке 25 тонн радиоактивной воды

ВЕНА, 16 августа. /ТАСС/. Оператор АЭС «Фукусима-1» компания Tokyo Electric Power (TEPCO) проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об утечке 25 тонн радиоактивной воды на втором энергоблоке станции. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Источник: AP 2023

«МАГАТЭ проинформировано, что 9 августа 2024 года компания TEPCO обнаружила утечку воды на втором энергоблоке АЭС “Фукусима-1”, в результате которой из насосного отделения системы охлаждения отработавшего топлива и помещения теплообменника вытекло около 25 тонн воды», — заявили в организации.

Вода по канализационным системам попала в подвальные помещения. Об утечке воды в окружающую среду не сообщается.

Как ранее сообщил телеканал NHK со ссылкой на TEPCO, утечка 25 тонн воды, загрязненной радиоактивными материалами, произошла на втором энергоблоке аварийной АЭС «Фукусима-1».