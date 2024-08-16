Примерно в 10.10 сегодня 33-летний водитель Mercedes двигался по ул. Пушкинской в Бресте. По предварительной информации, на перекрестке с ул. Пионерской он не учел погодных условий, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожные знаки и заборное ограждение, после чего въехал в угол дома.
В результате ДТП водитель доставлен в больницу для обследования. В ДТП повреждены дорожные знаки, четыре пролета заборного ограждения и фасад дома.
В Госавтоинспекции напомнили, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, погодные условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.
Легковушка в Бресте вылетела с дороги и въехала в угол дома, пострадал водитель
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка в Бресте вылетела с дороги и врезалась в дорожные знаки, пострадал водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Примерно в 10.10 сегодня 33-летний водитель Mercedes двигался по ул. Пушкинской в Бресте. По предварительной информации, на перекрестке с ул. Пионерской он не учел погодных условий, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дорожные знаки и заборное ограждение, после чего въехал в угол дома.