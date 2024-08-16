ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР

Уточняется, что всего за неделю на данном направлении потери украинской армии составили до 3195 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ ликвидировали четыре танка, из них два М1А1 Abrams производства США, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.