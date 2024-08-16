«В результате активных действий подразделений группировки войск “Центр” освобожден населенный пункт Сергеевка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны. Также было отражено 20 контратак подразделений противника.
Уточняется, что всего за неделю на данном направлении потери украинской армии составили до 3195 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ ликвидировали четыре танка, из них два М1А1 Abrams производства США, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.
Ранее, 15 августа, ВС РФ освободили населенный пункт Ивановка в ДНР. Также было отражено семь контратак со стороны украинской армии и бригады Нацгвардии.
До этого, 12 августа, ВС РФ освободили населенный пункт Лисичное. Российские военнослужащие по-прежнему удерживают инициативу на данном направлении, взламывая оборону украинской армии.
За прошлую неделю на донецком направлении были освобождены села Тимофеевка и Веселое. Кроме того, всего в июле подразделения группировок войск «Центр» и «Юг» освободили от противника 19 населенных пунктов в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.