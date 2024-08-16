В Польше задержали граждан Молдавии, заставлявших россиян просить милостыню

ВАРШАВА, 16 авг — РИА Новости. Супружескую пару из Молдавии, заставлявшую двух россиян-инвалидов просить милостыню у торговых центров, задержали в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь Варминьско-Мазурского пограничного управления Мирослава Александрович.
«Супружеская пара из Молдавии в 2021 году привезла в Польшу двух россиян-инвалидов. Им (россиянам — ред.) сказали, что им дадут легальную работу», — рассказала Александрович.
По приезде в Польшу у россиян отобрали инвалидные коляски и вместо этого дали им конструкцию из строительных досок, к которым были прикреплены маленькие колеса для передвижения.
«Это дело было раскрыто благодаря тому, что одного из эксплуатируемых россиян отправили в центр для иностранцев в Кентшине, где с ним провели беседу. После чего у полицейских возникли подозрения, что он стал жертвой торговли людьми», — добавила она.
Гданьская районная прокуратура предъявила обвинение супружеской паре из Молдавии в торговле людьми, за что им грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемых принята мера пресечения в виде временного ареста на три месяца.