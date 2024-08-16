В Узбекистане усилили ответственность за незаконное вовлечение детей в процесс религиозного образования

Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, сенаторы рассмотрели закон «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее укрепление защиты прав ребенка».
В ходе обсуждения отмечалось, что в последние годы участились случаи, когда родители отдают несовершеннолетних детей на незаконное получение религиозного образования.
«Как показывают результаты изучений, проведенных правоохранительными органами, в 2021—2023 годах выявлено 2457 административных правонарушений, связанных с незаконным преподаванием религиозных учений. 1479 из них были организованы в условиях “худжры”, причем 60% обучающихся в них составили несовершеннолетние», — говорится в сообщении.
При этом отмечалось, что нет никаких гарантий, что ребенок не станет жертвой религиозных экстремистских идей в результате получения религиозного образования в каких-то незарегистрированных центрах. Это является причиной того, что «за последние три года количество несовершеннолетних лиц, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с религиозным экстремизмом и терроризмом, увеличилось в 4 раза».
Более того, как подчеркнули сенаторы, во время такого незаконного обучения в отношении детей совершаются различные тяжкие преступления.
«Ограничение свободы передвижения ребенка, содержание его в зданиях и помещениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, причинение ему физического страдания или морального давления и даже превращение его в жертву сексуального насилия являются ярким подтверждением этого», — говорилось в ходе обсуждения.
Вопрос религиозного образования в Узбекистане четко определен в действующем законодательстве. В частности, закон «О свободе совести и религиозных организациях» и предыдущие законы определяют правовую основу профессионального религиозного образования. Занятие религиозным образованием в частном порядке является незаконным.
Особо подчеркнуто, что обсуждаемый закон разработан в целях предупреждения упомянутых выше негативных ситуаций и усиления ответственности родителей при выполнении своих обязанностей по обучению, образованию и воспитанию детей, а также обеспечения гарантий права детей на получение знаний.
«В законе еще больше усиливается ответственность родителей в этих процессах. Потому что маленький ребенок сам не попадет в нелегальную “худжру”, и именно эту особенность призван регулировать закон», — отмечается в сообщении.
Наряду с усилением ответственности, изменения и дополнения, которые вносятся в закон «О гарантиях прав ребенка» и в Кодекс об административной ответственности, четко закрепляют право родителей или лиц, их заменяющих, на религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями. Эта норма вносится на основании положений, предусмотренных в статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Все эти законотворческие действия, как подчеркнули сенаторы, в конце концов направлены на то, чтобы уберечь наших детей от возможности стать жертвой тяжких преступлений и экстремистских религиозных идей, а также дать им все возможное для гармоничного формирования их личности.