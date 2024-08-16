В Узбекистане усилили ответственность за незаконное вовлечение детей в процесс религиозного образования

Наряду с усилением ответственности, изменения и дополнения, которые вносятся в закон «О гарантиях прав ребенка» и в Кодекс об административной ответственности, четко закрепляют право родителей или лиц, их заменяющих, на религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями. Эта норма вносится на основании положений, предусмотренных в статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах.