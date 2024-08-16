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Гендиректор омского завода отдал из кассы 1,5 млрд, чтобы не платить налоги

Суд арестовал имущество генерального директора завода «ОША».

Прокуратура Омской области сообщила об аресте имущества бывшего генерального директора завода «ОША» и его учредителя.

Уточняется, что гендиректор и учредитель вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 млрд рублей путем их выдачи из кассы, зная о задолженности предприятия. Выяснилось, что деньги выдавали под видом возврата долгов несуществующим лицам.

Свою вину работники организации не признали. Возбуждено уголовное дело о легализации незаконных средств. Также суд наложил арест на имущество организаций, которые принадлежат подозреваемым.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году суд назначил директору «ОША» наказание по совокупности двух преступлений в виде пяти лет шести месяцев колонии общего режима. Также Аверченко скрыл выручку предприятия от производства около 53 млн литров продукции и внёс заведомо ложных сведений в декларации. По оценке следователей, предприятие уклонилось от оплаты налогов на сумму 1,1 млрд руб.