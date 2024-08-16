Гендиректор омского завода отдал из кассы 1,5 млрд, чтобы не платить налоги

Ранее мы сообщали, что в 2021 году суд назначил директору «ОША» наказание по совокупности двух преступлений в виде пяти лет шести месяцев колонии общего режима. Также Аверченко скрыл выручку предприятия от производства около 53 млн литров продукции и внёс заведомо ложных сведений в декларации. По оценке следователей, предприятие уклонилось от оплаты налогов на сумму 1,1 млрд руб.