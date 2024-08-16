Средства ПВО отразили групповой удар ВСУ 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Всего украинская армия выпустила в направлении моста 12 ракет ATACMS — все они были уничтожены, уточнили в ведомстве.
Сегодня в районе трех часов ночи на Крымском мосту перекрывали автомобильное движение, однако о причинах не сообщалось.
ATACMS — американская твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля. США начали передавать их Украине в 2023 году. Эти снаряды украинская армия систематически использует для атак на территорию России.
В июне с использованием этих ракет ВСУ атаковали Севастополь. Жертвами стали мирные жители, которые в этот момент отдыхали на пляже.
В начале августа начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Киев может в ближайшие несколько месяцев атаковать Крымский мост. При этом сам же он ранее усомнился в том, что мост вообще возможно разрушить.