Средства ПВО отразили групповой удар ВСУ 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

В начале августа начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Киев может в ближайшие несколько месяцев атаковать Крымский мост. При этом сам же он ранее усомнился в том, что мост вообще возможно разрушить.