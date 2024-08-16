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Средства ПВО отразили групповой удар ВСУ 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Минувшей ночью ВСУ предприняли попытку нанести группой удар американскими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, однако средства ПВО отразили атаку. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего украинская армия выпустила в направлении моста 12 ракет ATACMS — все они были уничтожены, уточнили в ведомстве.

Сегодня в районе трех часов ночи на Крымском мосту перекрывали автомобильное движение, однако о причинах не сообщалось.

ATACMS — американская твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля. США начали передавать их Украине в 2023 году. Эти снаряды украинская армия систематически использует для атак на территорию России.

В июне с использованием этих ракет ВСУ атаковали Севастополь. Жертвами стали мирные жители, которые в этот момент отдыхали на пляже.

В начале августа начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что Киев может в ближайшие несколько месяцев атаковать Крымский мост. При этом сам же он ранее усомнился в том, что мост вообще возможно разрушить.