Суд в Ростове утвердил арест за пособничество колл-центрам Украины

Напомним, ранее по подозрению в поддержке украинских колл-центров задержали несколько жителей Ростова-на-Дону. Во время обыска у них нашли 8 SIM-банков, а также свыше 12 тысяч SIM-карт различных сотовых операторов, с которых было совершено больше 400 тысяч звонков. Общий ущерб составил 25 млн рублей.