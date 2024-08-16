Суд в Ростове утвердил арест за пособничество колл-центрам Украины

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал предполагаемого пособника мошеннических колл-центров Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Мужчину взяли под стражу в рамках уголовного разбирательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о рецидивисте из Краснодарского края. Предварительно, он был одним из организаторов сети телефонных аферистов на юге России.
По данным следствия, мужчина находил для преступников людей, готовых нарушать закон, снимал конспиративное жилье, распределял аппаратуру, контролировал работу сети и держал связь с кураторами из-за рубежа.
Напомним, ранее по подозрению в поддержке украинских колл-центров задержали несколько жителей Ростова-на-Дону. Во время обыска у них нашли 8 SIM-банков, а также свыше 12 тысяч SIM-карт различных сотовых операторов, с которых было совершено больше 400 тысяч звонков. Общий ущерб составил 25 млн рублей.