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Летчики ТУ-22М3 получили травмы различной тяжести при крушении под Иркутском

Три члена экипажа находятся в больницы.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, о состоянии пилотов упавшего под Иркутском бомбардировщика. Как сообщил в свое тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев один из членов экипажа, к несчастью, погиб. Еще трое получили повреждения различной степени тяжести и находятся в больнице.

— Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжёлая утрата. Работы на месте крушения военного самолёта ТУ-22М3 продолжались всю ночь, — написал глава Иркутской области.

В СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что выжившие летчики находятся в областной больнице в состоянии средней тяжести. Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации (!) не поступало.

Напомним, бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение вблизи поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области ночью 15 августа. Пилоты успели катапультироваться их охваченного огнем самолета. Первую помощь им оказало местное население.