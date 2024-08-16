Летчики ТУ-22М3 получили травмы различной тяжести при крушении под Иркутском

Стало известно, о состоянии пилотов упавшего под Иркутском бомбардировщика. Как сообщил в свое тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев один из членов экипажа, к несчастью, погиб. Еще трое получили повреждения различной степени тяжести и находятся в больнице.