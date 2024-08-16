Летчики ТУ-22М3 получили травмы различной тяжести при крушении под Иркутском

Стало известно, о состоянии пилотов упавшего под Иркутском бомбардировщика. Как сообщил в свое тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев один из членов экипажа, к несчастью, погиб. Еще трое получили повреждения различной степени тяжести и находятся в больнице.
— Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжёлая утрата. Работы на месте крушения военного самолёта ТУ-22М3 продолжались всю ночь, — написал глава Иркутской области.
В СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что выжившие летчики находятся в областной больнице в состоянии средней тяжести. Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации (!) не поступало.
Напомним, бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение вблизи поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области ночью 15 августа. Пилоты успели катапультироваться их охваченного огнем самолета. Первую помощь им оказало местное население.