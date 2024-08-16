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Нижегородца сбила электричка

Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Инцидент произошел сегодня около 10:00 на станции «Мыза». Мужчина погиб на месте.

«Несмотря на принятые меры, машинисту предотвратить травмирование не удалось», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники следственного управления выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее сообщалось, что 17-летний нижегородец получил 51% ожогов тела, прыгая по поездам.